Матвеев - о победе над «Спартаком»: Наши ребята молодцы, выстояли в нужный момент «Краснодар» обыграл «Спартак» в Москве.

Главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев подвел итоги матча 21-го тура РПЛ против «Спартака».

«Спартак» чуть лучше провел первый тайм. Был момент у Понсе, были острые стандарты. Во втором тайме выход Шапи и некоторые перестановки помогли перевернуть игру. Наши ребята молодцы, выстояли в нужный момент. Кайо? Мы очень рады, что он нашел свою нишу в нашей команде. В сложный момент он закрыл позицию в центре обороны. Будет ли теперь он постоянно играть защитника? Думаю, что да», - заявил тренер в эфире телеканала «Матч Премьер».

Напомним, «Спартак» проиграл «Краснодару» в матче 21-го тура чемпионата России со счетом 0:1.

Единственный гол на 71-й минуте забил бразильский нападающий гостей Ари, реализовав пенальти, назначенный за фол Ильи Кутепова на Маркусе Берге.

«Краснодар» набрал 41 очко и поднялся на второе место в турнирной таблице. «Спартак» - десятый (25).

14 марта москвичи сыграют в гостях против «Оренбурга», а днем позже «Краснодар», также на выезде, встретится с «Сочи».