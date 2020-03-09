Юрий Красножан: Смородской удобно жить в бредовой реальности - Советский спорт
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09 марта 2020 22:11ФутболТрофименко Кирилл

Юрий Красножан: Смородской удобно жить в бредовой реальности

Так тренер прокомментировал слова бывшего президента «Локомотива» о договорном матче между «железнодорожниками» и «Анжи».

Бывший тренер московского «Локомотива» Юрий Красножан опроверг информацию, что его уволили из клуба за участие в договорных матчах. Ранее экс-президент «железнодорожников» Ольга Смородская заявила, что уволила специалиста именно из-за этого.

«Люди способны придумывать для себя удобную реальность и живут с этим. Вот и Ольге Юрьевне удобно в этой бредовой реальности жить. Ну, пускай живет. Я на нее не обижен ни за прошлое, ни за нынешние слова. Понятно, что нельзя одинаково относиться к людям, которые делают тебе добро, и к тем, которые гадят. С другой стороны, для меня ее просто не существует», — приводит «Рейтинг букмекеров» слова Красножана.

Тренер отметил, что до лета намерен заниматься домашними делами, а интерес «Тамбова» был неконкретным. По его словам, наметки насчет будущей работы есть, но трудно сказать, как они реализуются.

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