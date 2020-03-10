Экс-голкипер Канисарес выразил недовольство игрой «Реала» и «Барселоны» в последних матчах

– Кто будет чемпионом? Это зависит от того, чей матч вы смотрите. Если игру «Барселоны», то тогда говорите, что это будет «Реал». Если же поединок мадридского клуба, то тогда, что это будут каталонцы, – цитирует Канисареса A Bola.
Напомним, что в 27-м туре подопечные Зинедина Зидан в гостях уступили «Бетису» (1:2), а каталонский клуб одержал тяжелую домашнюю победу над «Реал Сосьедадом», забив в концовке встречи.
На данный момент, турнирную таблице чемпионата Испании возглавляет «Барселона» – на ее счету 58 очков. Мадридцы уступают своему конкуренту два очка.
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