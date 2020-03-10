«Аталанта» не отпустит своих футболистов в сборные

Руководство итальянской «Аталанты» приняло решение не отпускать своих футболистов в расположение национальных сборных в ближайшую паузу для проведения товарищеских матчей.
Это коснется и украинского полузащитника Руслана Малиновского, сообщает zbirna.com.
Матчи многих чемпионатов в Европе в последнее время проходят без зрителей. Итальянская Серия А и вовсе приостановилась.
Коронавирус был выявлен в Китае в конце прошлого года. Заразились уже десятки тысяч человек по всему миру, несколько тысяч умерли. В Европе самая напряженная ситуация сложилась как раз в Италии.
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