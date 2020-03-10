Сане хочет уйти из «Манчестер Сити» Главным претендентом на нападающего является мюнхенская «Бавария».

Форвард английского «Манчестер Сити» Лерой Сане намеревается уйти из команды. В текущем сезоне он практически не играл в связи с травмой.

Однако футболисту важно, чтобы новый клуб предложил ему высокую зарплату и долгосрочный контракт, сообщает Sky Germany.

Основным претендентом на 24-летнего немецкого игрока является мюнхенская «Бавария», но она с официальным предложением пока не спешит.

В «Манчестер Сити» не против того, чтобы Сане остался в клубе. Вот только пока также не начали переговоры о продлении контракта, тем более, на улучшенных условиях. Соглашение форварда с англичанами рассчитано до 2021-года.