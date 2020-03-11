«Аталанта» впервые вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов, выбив из турнира «Валенсию» В Испании клуб из Бергамо добился победы благодаря покеру Иличича.

В ответной встречи 1/8 финала Лиги чемпионов «Валенсия» на своем поле уступила «Аталанте» со счетом 3:4. Клуб из Бергамо выиграл и первую встречу в Милане с результатом 4:1.

По ходу первого тайма гости из Италии выигрывали 1:0 и 2:1. Во второй половине встречи «Валенсия» вышла вперед 3:2, однако «Аталанте» удалось отыграться.

В составе хозяев дубль сделал французский нападающий Кевин Гамейро, отличившись на 21-й и 51-й минутах. Третий гол на счету Феррана Торреса (67).

У «Аталанты» покером отметился Йосип Иличич. В первом тайме словенец дважды реализовал пенальти (на 3-й и 43-й минутах), а на 71-й и 82-й нанес точные удары с левой после передач Дувана Сапаты и Ремо Фройлера.

Полузащитник «Валенсии» и сборной России Денис Черышев появился на поле на 74-й минуте, заменив Франсиа Коклена, но результативными действиями не отметился.

Матч прошел при пустых трибунах.

Жеребьевка 1/4 и 1/2 финала Лиги чемпионов состоится 20 марта.