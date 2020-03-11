«Хетафе» отказывается играть матч Лиги Европы с «Интером» в Милане из-за коронавируса - Советский спорт
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11 марта 2020 09:02ФутболНечаев Юрий

«Хетафе» отказывается играть матч Лиги Европы с «Интером» в Милане из-за коронавируса

Игра запланирована на 12 марта.

Испанский клуб «Хетафе» отказывается лететь в Италию на первый матч 1/8 финала Лиги Европы против «Интера» из-за коронавируса.

Об этом заявил президент клуба Анхель Торрес.

«Если нам придется проиграть в плей-офф, мы проиграем. Мы не будем подвергать риску здоровье. Мы попросили УЕФА найти другой вариант игры в Милане. Нам не нужны проблемы из-за коронавируса. Самым разумным было бы отложить встречу», - приводит слова Торреса Onda Cero.

Напомним, 31 декабря власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Возбудителем этой болезни стал коронавирус 2019-nCoV.

За пределами КНР случаи заражения были выявлены более чем в 90 странах, включая Россию. По данным ВОЗ, в мире заразились более 110 тыс. человек, чуть более 3,8 тыс. умерли.

В целях безопасности отменяются или переносятся на более поздний срок различные спортивные соревнования, отдельные мероприятия проходят без зрителей.

В Европе наиболее напряженная ситуация сложилась в Италии.

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