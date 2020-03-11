Финал Кубка французской лиги перенесен Причина все та же — распространение эпидемии коронавируса в мире.

Финальный матч Кубка французской лиги «ПСЖ» — «Лион» перенесен на неопределенный срок. Новая дата проведения матча не определена.

Причиной стала вспышка эпидемии коронавируса в Европе, сообщает L'Equipe. Матч должен был пройти четвертого апреля, однако оба клуба изъявили желание не играть без зрителей, и их требование было удовлетворено.

Напомним, что матчи Лиги чемпионов, Лиги Европы и многих чемпионатов в Европе в последнее время проходят без зрителей. Итальянская Серия А и вовсе приостановилась.

Коронавирус был выявлен в Китае в конце прошлого года. Заразились уже десятки тысяч человек по всему миру, несколько тысяч умерли. В Европе самая напряженная ситуация сложилась в Италии.