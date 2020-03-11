«Ювентус» обменяет Дугласа Косту на игрока «Барселоны» Ивана Ракитича По данным британских СМИ, клубы уже договорились о сделке.

Полузащитник испанской «Барселоны» продолжит карьеру в туринском «Ювентусе». В обратном направлении отправится форвард итальянцев Дуглас Коста.

Клубы уже договорились об обмене, утверждает Daily Mail.

32-летний Ракитич в этом сезоне провел за «Барселону» 31 матч. Он отдал четыре голевые передачи, не отметившись голами. 29-летний Коста провел за «Ювентус» 18 матчей. Он забил два гола и отдал пять результативных передач.