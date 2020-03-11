Чемпионат Испании могут приостановить Такая ситуация сложилась из-за распространения эпидемии коронавируса в Европе.

Проведение испанского чемпионата может быть приостановлено. Сейчас проходит экстренное совещание с участием Королевской федерации футбола, Ла Лиги и профсоюза футболистов.

Причина экстренных мер — вспышка эпидемии коронавируса в Европе, сообщает Федерация футбола Испании в Twitter. Следующие два тура в Примере и Сегунде уже точно пройдут без зрителей.

Матчи Лиги чемпионов, Лиги Европы и многих чемпионатов в Европе в последнее время проходят без зрителей. Итальянская Серия А и вовсе приостановилась.

Коронавирус был выявлен в Китае в конце прошлого года. Заразились уже десятки тысяч человек по всему миру, несколько тысяч умерли. В Европе самая напряженная ситуация сложилась в Италии.