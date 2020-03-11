Финал Кубка Испании «Реал Сосьедад» – «Атлетик» не состоится 18 апреля Испанская федерация приняла решение перенести матч.

Финал Кубка Испании сезона-2019/20 «Реал Сосьедад» – «Атлетик» не состоится 18 апреля. Королевская федерация футбола Испании приняла решение перенести матч, о чем сообщила на своем официальном сайте.

Скорее всего, игра состоится 30 мая. Решение по этому вопросу будет принято позже. Место встречи останется прежним – Олимпийский стадион Севильи.

Напомним, что в данный момент в федерации идет совещание по поводу приостановки всех футбольных соревнований в Испании на две недели. Ранее сообщалось, что матчи ближайших туров примеры и сегунды пройдут при пустых трибунах.