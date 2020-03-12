Тренер «Оренбурга» Емельянов: Мы сыграли безвольно, а «Сочи» заслуженно победил Оренбургская команда уступила на юге России с крупным счетом.

В перенесенном матче 18-го тура чемпионата России «Оренбург» на выезде уступил «Сочи» со счетом 1:5.

Вот, как прокомментировал неудачу главный тренер оренбургской команды Константин Емельянов для телеканала «Матч ТВ»:

«Как можно объяснить такое поражение? Сыграли безвольно. Я думаю, что «Сочи» заслуженно победил. У нас тоже были хорошие моменты, но при таком счете об этом бессмысленно говорить.

В таких играх важно первым забить. Была у нас такая возможность. Но потом забили в свои ворота и пенальти получили, после чего не смогли переломить ход встречи».

После 21 тура «Оренбург» занимает 11-е место в таблице, имея 23 очка. 14 марта команда Емельянова сыграет дома против московского «Спартака».