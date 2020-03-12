Бранислав Иванович: «Зенит» ожидает тяжелая игра против «Урала»

Защитник «Зенита» Бранислав Иванович поделился ожиданиями от предстоящего матча 22-го тура чемпионата России против «Урала».
«Понимаем, что в футболе никогда не бывает легко, ожидаем тяжелую игру с большим количеством давления. Мы к этому готовы и сделаем все, чтобы победить», - приводит слова серба пресс-служба «Зенита».
Напомним, 14 марта в матче 22-го тура чемпионата России «Зенит» на своем поле примет «Урал». Питерцы возглавляют турнирную таблицу первенства, набрав 47 очков. «Урал» расположился на девятой позиции (25).
После возобновления турнира после зимней паузы «Зенит» никак не может победить. В двух домашних матчах лидер чемпионата сыграл вничью с «Локомотивом» и «Уфой».
«Урал», в свою очередь, также не знает побед в этом году. Екатеринбуржцы сыграли вничью с ЦСКА и уступили «Сочи».
Встреча «Зенит» - «Уфа» состоится 14 марта в Санкт-Петербурге.
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