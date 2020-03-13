На матче «Оренбург» – «Спартак» будут присутствовать не более 5 тысяч человек

Количество присутствующих на матче «Оренбург» – «Спартак» не будет превышать 5 тысяч человек. Об этом заявил президент оренбургского клуба Владимир Кияев в интервью ТАСС:
«Ограничения у нас такие же – не более 5 тысяч участников на мероприятиях. Знаю, что многие болельщики «Спартака» отказываются, сдают билеты. Клуб ограничит количество билетов, пущенных в продажу. На сегодняшний день продано около 4 тысяч».
Матч «Оренбург» – «Спартак» состоится завтра 14 марта и начнется в 14:00 по московскому времени.
Соперники в турнирной таблице находятся рядом. «Спартак» занимает 10-е место, набрав 25 очков, а «Оренбург» – 11-е (23 очка).
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