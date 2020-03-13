Иличича признали лучшим игроком недели в Лиге чемпионов - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра Хроники коронавируса. Что отменили из-за пандемии? Онлайн
13 марта 2020 14:23ФутболШарафудинов Виктор

Иличича признали лучшим игроком недели в Лиге чемпионов

Словенский нападающий «Аталанты» забил четыре мяча в выездном матче против «Валенсии».

УЕФА объявил лучшего игрока недели Лиги чемпионов. Награда досталась форварду «Аталанты» Йосипу Иличичу.

10 марта «Аталанта» обыграла в гостях «Валенсию» со счетом 4:3 в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов, а Иличич отметился покером, реализовав две пенальти и дважды забив с игры.

32-летний словенец стал первым игроком в истории турнира, который забил четыре мяча в выездном матче. Всего в активе Иличича 5 голов в 7 матчах нынешнего розыгрыша. Любопытно, что до начала плей-офф, Йосип в Лиге чемпионов не забивал. 19 февраля он стал автором одного из четырех мячей «Аталанты» в домашней игре против «Валенсии» (4:1).

Клуб из Бергамо впервые в своей истории пробился в четвертьфинал главного европейского клубного турнира.

«Жизни спортсменов важнее». На этапе Кубка мира не будет зрителей Стартующий в четверг в чешском Нове-Место этап Кубка мира пройдет без зрителей – так решили организаторы. Причина – злополучный коронавирус, который продолжает распространяться по Европе. 03.03.2020 17:45 Биатлон Волохов Юрий
Еще по теме:
Фуркад сохранил лидерство в общем зачете, несмотря на победу Йоханнеса Бе в спринте Йоханнес Бе выиграл спринт в Контиолахти, Елисеев – 14-й, а Логинов – 18-й Заключительный этап Кубка мира в Хольменколлене отменен
Хабиб Нурмагомедов: Фергюсон никогда не дрался на улице. А я рос в Дагестане и дрался каждый день Кажется, Фергюсону удалось немного вывести Хабиба из себя. Но чемпион утверждает, что спокоен. 07.03.2020 15:00 ММА Ващенко Сергей
Навстречу друг другу. Рублев и Хачанов с победы начали турнир в Роттердаме Россияне Андрей Рублев и Карен Хачанов вышил во второй раунд крупного турнира ATP в Голландии. Рублев разгромил грузина Николоза Басилашвили, Хачанов – итальянца Фабио Фонини. 11.02.2020 20:30 Теннис Мысин Николай
Ночь без хоккея. НХЛ приостановила сезон «Советский спорт» рассказывает, что не произойдет в самое ближайшее время из-за вируса, перешедшего в стадию пандемии. 13.03.2020 10:00 Хоккей Федоровский Александр
Еще по теме:
На матчи «Зенита» против «Крыльев Советов», «Спартака» и «Сочи» пустят не более тысячи человек Единая Лига ВТБ приостановила сезон из-за угрозы коронавируса Федерация хоккея Канады отменила все свои соревнования
«Вызов самой себе». Ким Клийстерс проиграла после своего возвращения на корт Экс-первая ракетка мира возобновила карьеру во второй раз. 17.02.2020 22:00 Теннис Иванова Дарья
Какие матчи по ТВ покажут бесплатно. Полное расписание 22-го тура РПЛ Когда, где и с чьим комментарием можно посмотреть трансляции игр премьер-лиги. 12.03.2020 23:00 Футбол Безъязычный Алексей
Назло коронавирусу. Чемпионат мира в Монреале пройдет в срок и со зрителями Кроме юниорского ЧМ, прошедшего в Таллине, в последние дни было много разговоров о ЧМ «взрослом». Его старт запланирован на 18 марта. 10.03.2020 14:00 Фигурное катание Тигай Лев
Александр Тихонов: Никому не хочется умирать из-за коронавируса Легендарный биатлонист – об этапе Кубка мира в Нове-Место без зрителей 03.03.2020 10:00 Биатлон Волохов Юрий
Забит не выступит на турнире UFC 249, Волков подерется в Канаде, а у Мирзаева двойной перелом Расул Мирзаев получил двойной перелом челюсти, а кубинец Йоэль Ромеро заявил, что лучше всего учиться борьбе в Дагестане. 09.03.2020 09:00 ММА Ващенко Сергей
Мужик! И чемпион. Андрей Мозалев – лучший юниор мира На ЧМ среди юниоров в Таллине разыгран второй комплект наград. Золото опять у России: его завоевал Андрей Мозалев. Петр Гуменник – на третьем месте. 06.03.2020 23:45 Фигурное катание Тигай Лев
Новости
15:08 Футбол На матчи «Зенита» против «Крыльев Советов», «Спартака» и «Сочи» пустят не более тысячи человек
14:52 Баскетбол Единая Лига ВТБ приостановила сезон из-за угрозы коронавируса
14:38 Хоккей Федерация хоккея Канады отменила все свои соревнования
14:23 Футбол Иличича признали лучшим игроком недели в Лиге чемпионов
14:19 Футбол Чемпионат Англии официально приостановлен до 4 апреля
13:58 Формула-1 Начало сезона Формулы-1 перенесут на начало мая
13:46 Футбол Чемпионат Англии будет приостановлен как минимум до 4 апреля из-за коронавируса
13:38 Футбол ФК «Оренбург»: На матче со «Спартаком» будут присутствовать не более 5 тысяч зрителей
13:16 Футбол УЕФА перенес все матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы, которые должны были пройти с 17 по 19 марта
12:58 Футбол Чемпионат Германии будет приостановлен во вторник 17 марта
12:47 Футбол У игрока «Эвертона» обнаружены симптомы коронавируса, в клубе введен карантин
12:33 Футбол Джейми Каррагер: Сегодня чемпионат Англии будет приостановлен, и это неизбежно
12:22 Теннис WTA отменила турниры в Боготе и Гвадалахаре
12:12 Футбол Из-за коронавируса «Спартак» проводит тренировку в закрытом режиме
11:59 Футбол Каллум Хадсон-Одои: Я выздоровел после заражения коронавирусом (видео)
11:45 Фехтование Все международные соревнования по фехтованию отложены на 30 дней из-за коронавируса
11:28 Футбол На матче «Оренбург» – «Спартак» будут присутствовать не более 5 тысяч человек
11:12 Хоккей «Ак Барс» и «Рубин» до 15 апреля будут играть без зрителей
11:05 Теннис Глава WTA Саймон: Мы не хотим спешить и отменять полсезона
10:50 Футбол Грузия обратилась в УЕФА с просьбой перенести матч квалификации Евро-2020 из-за коронавируса
Китайский МИД предположил, что коронавирус привезли в Ухань американские военные
Планы по развитию Комсомольска-на-Амуре срываются
Суд признал банкротом "Юго-Западную текстильную компанию" на Дону
Парфенчиков объяснил введение режима повышенной готовности на территории Карелии
Волгоградцы выйдут на митинг против спила деревьев в центре города
Путин: Россия наилучшим образом подготовит проведение матчей Евро-2020
Марию Ласицкене не допустили на турнир в Глазго из-за вопросов по статусу
Ольга Богословская: Россия страдает из-за борьбы за власть между МОК и ВАДА
Юрист считает, что России нужно оспорить решение WADA
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика