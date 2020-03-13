Иличича признали лучшим игроком недели в Лиге чемпионов Словенский нападающий «Аталанты» забил четыре мяча в выездном матче против «Валенсии».

УЕФА объявил лучшего игрока недели Лиги чемпионов. Награда досталась форварду «Аталанты» Йосипу Иличичу.

10 марта «Аталанта» обыграла в гостях «Валенсию» со счетом 4:3 в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов, а Иличич отметился покером, реализовав две пенальти и дважды забив с игры.

32-летний словенец стал первым игроком в истории турнира, который забил четыре мяча в выездном матче. Всего в активе Иличича 5 голов в 7 матчах нынешнего розыгрыша. Любопытно, что до начала плей-офф, Йосип в Лиге чемпионов не забивал. 19 февраля он стал автором одного из четырех мячей «Аталанты» в домашней игре против «Валенсии» (4:1).

Клуб из Бергамо впервые в своей истории пробился в четвертьфинал главного европейского клубного турнира.