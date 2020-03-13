«Спартак» разгромил «Оренбург» в молодежном первенстве Красно-белые занимают третье место в турнирной таблице.

Матч 22-го тура молодежного первенства России «Оренбург» – «Спартак» завершился со счетом 0:4.

На 12-й минуте защитник хозяев Егор Егоров направил мяч в свои ворота. На 18-й отличился Иван Репях, на 20-й – Святослав Кожедуб, а на 46-й – Степан Мельников.

«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице, набрав 39 очков, а «Оренбург» – предпоследнее 15-е (14 очков). Оренбургская команда потерпела уже пять поражений подряд.

На 20 марта запланирован матч «Арсенал» – «Спартак». В тот же день «Оренбург» должен сыграть в гостях с «Локомотивом».