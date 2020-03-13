«Арсенал» разгромил «Рубин» в молодежном первенстве Футболисты тульского «Арсенала» одержали разгромную победу над «Рубином» (4:0) в рамках 22-го тура молодежного первенства.

Счет был открыт на 27-й минуте усилиями Даниила Хлусевича. Спустя девять минут Ламек Банда удвоил преимущество тульской команды. А во второй половине игры дублем отметился Егор Тузиков (72, 90+1).

Таким образом, «Арсенал» набирает 38 очков и поднимается на пятую строчку в турнирной таблице, «Рубин» идет на 14-м месте (20).

В следующем туре тульский клуб примет у себя московский «Спартак», а казанцы отправятся в гости к «Уралу».