«Ахмат» дома переиграл «Динамо» в матче молодежного первенства Матч 22-го тура молодежного первенства «Ахмат» – «Динамо» завершился победой грозненцев со счетом 2:1.

В составе победителей голами отметились Илья Мосейчук (7-я минута) и Имран Альсултанов (50, с пенальти). Гости ответили забитым мячом Арсена Захаряна (65).

«Динамо» продолжает лидировать в турнирной таблице, имея в своем активе 47 очков. «Ахмат» с 33 очками идет на восьмой позиции.

В следующем туре столичный клуб сыграет в гостях с «Краснодаром», а грозненцы отправятся в Самару, чтобы встретится с «Крыльями Советов».