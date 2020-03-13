Виктор Кашшаи: Иванов ошибся в эпизоде с удалением Понсе в 1/4 финала Кубка России с ЦСКА Руководитель департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) Виктор Кашшаи заявил, что арбитр Сергей Иванов ошибочно показал вторую желтую карточку нападающему «Спартака» Эсекьелю Понсе в матче 1/4 финала Кубка России против ЦСКА (3:2).

– Как вы можете видеть на повторе, контакт был незначительным. Здесь больше лежит ответственность на игроках. Каждый игрок должен вести себя корректно на поле. Если бы это была не вторая желтая, то удаления не было бы. Это не желтая карточка, арбитр ошибся. Но я хочу сказать, что Сергей Иванов хорошо отсудил все 120 минут. И мне обидно, что был такой яркий матч, а спустя две недели все еще обсуждают единственную ошибку судьи, – цитирует Кашшаи пресс-служба РФС.

Напомним, что четвертьфинальный матч Кубка России «Спартак» – ЦСКА завершился со счетом 3:2 в пользу красно-белых. На 103-й минуте дополнительного времени хозяева играли вдесятером. За второе предупреждение с поля был удален нападающий Эсекьель Понсе. Первую карточку аргентинец получил на 68-й минуте за нарушение против Игоря Акинфеева, а в дополнительное время судья Иванов наказал его за фол против защитника армейцев Вадима Карпова.