Чемпионат и Кубок Армении приостановлены до 23 марта из-за коронавируса Очередное спортивное мероприятие отложено из-за пандемии.

Чемпионат и Кубок Армении по футболу приостановлены до 23 марта из-за коронавируса.

«Принимая во внимание появление новых случаев коронавируса в Армении и предотвращение его дальнейшего распространения, а также на основании призыва правительства РА, Федерация футбола Армении приняла решение приостановить до 23 марта все соревнования, проводимые под эгидой ФИФА. Таким образом, тур Высшей лиги, 22-й и 23-й туры Первой лиги чемпионата Армении, а также полуфинал Кубка страны отложены», - говорится в сообщении на официальном сайте Федерации футбола Армении.

Напомним, 31 декабря власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Возбудителем этой болезни стал коронавирус 2019-nCoV.

За пределами КНР случаи заражения были выявлены более чем в 110 странах, включая Россию. По данным ВОЗ, в мире заразились более 134 тыс. человек, около 5 тыс. умерли.

В целях безопасности отменяются или переносятся на более поздний срок различные спортивные соревнования, отдельные мероприятия проходят без зрителей.