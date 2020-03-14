Роналдиньо сыграл в футбол в тюрьме и выиграл поросенка

Бывший игрок «Барселоны» и сборной Бразилии Роналдиньо сыграл в футбол в парагвайской тюрьме. Он принял участие в матче между заключенными, его команда выиграла 11:2, сам бразилец забил пять мячей.
Главным призом стал поросенок весом 16 кг, которого получили победители, сообщает Sport.es.
Ранее 39-летний бразилец пытался вместе с братом въехать в Парагвай по поддельному паспорту, и был задержан. Они на время следствия содержатся в местной тюрьме.
Летом 2019 года сообщалось, что суд запретил Роналдиньо покидать Бразилию из-за штрафа, который его обязала выплатить прокуратура одного из штатов. Претензии к нему возникли в связи с незаконным строительством объекта в водоохранной зоне.
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