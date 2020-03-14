Иммобиле жестко раскритиковал врача за слова о том, что коронавирус – это повод не работать - Советский спорт
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14 марта 2020 22:21ФутболШарафудинов Виктор

Иммобиле жестко раскритиковал врача за слова о том, что коронавирус – это повод не работать

В Италии закрыто все, кроме супермаркетов, продовольственных магазинов и аптек.

Нападающий «Лацио» и сборной Италии Чиро Иммобиле с негодованием отреагировал на слова итальянского врача о том, что пандемия коронавируса для итальянцев – всего лишь повод для «продолжительной сиесты».

«Иди скажи это родственникам тех, кто умер, или тем, кто борется за свою жизнь в больницах, дурак! – цитирует Иммобиле Goal.com – От всего сердца говорю тебе: «Отвали!»

Иммобиле возглавляет список лучших бомбардиров остановленного чемпионата Италии, забив 27 голов в 21 матче.

С 10 марта по 3 апреля в Италии правительственным декретом был введен особый режим. В стране закрыли все заведения за исключением супермаркетов, продовольственных магазинов и аптек. Все массовые мероприятия, включая спортивные соревнования, были отменены. От коронавируса в стране умерло более 1400 человек.

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