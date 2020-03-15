«Шанхай Шеньхуа» готов продать Игало в «Манчестер Юнайтед» за 17 миллионов евро

Как сообщает The Mirror, своей игрой 30-летний нигериец впечатлил главного тренера манкунианцев Оле-Гуннара Сульшера. Поэтому, в ближайшее время руководство английского клуба начнет переговоры с «Шанхай Шеньхуа» по поводу полноценного трансфера нападающего летом.
Сообщается, что сумма сделки оценивается в 17 миллионов евро.
Игало перешел в «МЮ» в последний день зимнего трансферного окна. Ранее нападающий выступал в Англии за «Уотфорд». В нынешнем сезоне на его счету четыре гола и один ассист в восьми проведенных встречах.
На данный момент «красные дьяволы» занимают пятое место в АПЛ, набрав 45 очков после 29 туров.
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