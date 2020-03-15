Матвеев - о поражении от «Сочи»: Свои моменты у «Краснодара» были. Нужно было их реализовывать «Сочи» одержал третью победу подряд в чемпионате России.

Главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев подвел итоги матча 22-го тура РПЛ против «Сочи».

«Оба тайма мы начали плохо. Это стоило нам победы. Свои моменты у нас были. Мы должны были их реализовывать. Чтобы преодолеть такую оборону, нужно играть быстрее. Но поле не позволяло. Плюс соперник был хорошо мотивирован и хорошо выстроил свои оборонительные действия. Понятно, что после проигрыша настроение у всех не очень. Но жизнь на этом не заканчивается, надо смотреть вперед», — рассказал Матвеев в эфире «Матч ТВ».

Напомним, встреча 22-го тура чемпионата России «Сочи» - «Краснодар» завершилась победой хозяев со счетом 2:0 (0:0).

Победу сочинцам принесли точные удары Кристиана Нобоа и Андрея Мостового.

«Сочи» набрал 24 очка и поднялся сразу на 11-е место в турнирной таблице. После возобновления чемпионата сочинский клуб одержал третью победу в четырех матчах. У «Краснодара» осталось 41 очко и вторая строчка. После этого тура отставание от лидирующего «Зенита» увеличилось до девяти очков. Краснодарцы потерпели первое поражение в чемпионате в этом году.

20 марта сочинцы на своем поле примут «Ростов», а 22-го числа «Краснодар», также дома, сыграет с «Динамо».