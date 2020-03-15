«Шахтер» проиграл во второй раз в чемпионате Украины - Советский спорт
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15 марта 2020 18:51ФутболТрофименко Кирилл

«Шахтер» проиграл во второй раз в чемпионате Украины

Лидер чемпионата УПЛ проиграл на выезде луганской «Заре».

Луганская «Заря» в матче 23-го тура чемпионата Украины нанесла поражение со счетом 1:0 лидеру турнира — донецкому «Шахтеру».

Игра прошла в Запорожье на стадионе «Славутич-Арена». Хозяева вырвали победу в концовке. На 84-й минуте автором забитого мяча стал Богдан Михайличенко.

Таким образом «Заря» набрала 46 очкови вышла на второе место в турнирной таблице украинской Премьер-лиги. «Шахтер» с 59-ю очками продолжает уверенно занимать первую позицию. Для него это поражение стало только вторым в первенстве.

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