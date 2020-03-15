«Локомотив» вышел вперед в игре против «Ростова» благодаря автоголу Песьякова В Ростове встречаются соседи по турнирной таблице.

В эти минуты в Ростове-на-Дону проходит матч 22-го тура чемпионата России «Ростов» - «Локомотив».

На 34-й минуте счет в игре открыл «Локомотив». После дальнего удара Гжегожа Крыховяка мяч попал в штангу, от которой отскочил в спину вратаря ростовчан Сергея Песьякова и закатился в ворота.