Крыховяк признан лучшим игроком матча «Ростов» - «Локомотив»

Полузащитник Гжегож Крыховяк признан лучшим игроком встречи 22-го тура чемпионата России »Ростов» - «Локомотив».
Хавбек гостей принял непосредственное участие во всех трех голевых атаках своей команды. На 34-й минуте после его дальнего удара мяч рикошетом от спины Сергея Песьякова залетел в ворота хозяев, на 38-й минуте Крыховяк сделал голевую передачу на Рифата Жемалетдинова, а на 42-й минуте поляк забил третий гол в ворота ростовчан.
«Локомотив» набрал 41 очко и догнал «Краснодар» в турнирной таблице. Команды делят второе-третье места. «Ростов» - четвертый (38).
20 марта ростовчане сыграют в гостях против «Сочи», а красно-зеленые 21-го числа на своем поле примут «Оренбург».
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