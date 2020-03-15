Гжегож Крыховяк: «Локомотив» взял три очка против соперника, который играл очень хорошо Красно-зеленые одержали важную гостевую победу.

Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк поделился эмоциями после победы над «Ростовом».

«Мы взяли три очка против соперника, который играл очень хорошо. Мы с первых минут играли плохо, но потом забили первый гол, второй, третий. Очень важно, чтобы мы играли до конца так, как это делаем сейчас. В первой части сезона мы хорошо начали, но в концовке года играли плохо. Необходимо играть до конца сезона на хорошем уровне», - сказал поляк в эфире телеканала «Матч Премьер».

Напомним, матч 22-го тура чемпионата России «Ростов» - «Локомотив» завершился поражением хозяев со счетом 1:3 (0:3).

В концовке первого тайма гости добились уверенного преимущества после автогола Сергея Песьякова и мячей Рифата Жемалетдинова и Гжегожа Крыховяка. Польский полузащитник в итоге был признан лучшим игроком матча.

Во второй половине Ивелин Попов с пенальти сумел отыграть один гол.

«Локомотив» набрал 41 очко и догнал «Краснодар» в турнирной таблице. Команды делят второе-третье места. «Ростов» - четвертый (38).

20 марта ростовчане сыграют в гостях против «Сочи», а красно-зеленые 21-го числа на своем поле примут «Оренбург».