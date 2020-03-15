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15 марта 2020 23:08ФутболТрофименко Кирилл

Чемпионат Мексики будет приостановлен

Причина все та же — распространение эпидемии коронавируса в мире.

В Мексике объявили о решении приостановить матчи национального чемпионата на неопределенный срок.

Будут остановлены высшая и вторая лиги, а также чемпионат среди женских команд, сообщает Федерация футбола страны.

Соревнования приостановятся после окончания 10-го тура, который в ночь на 16 марта по московскому времени сыграют «Америка» и «Крус Асуль».

Из-за эпидемии соревнования отменяются по всему миру. Многие матчи проходят без зрителей. Действуют и другие различные ограничения.

Матчи Лиги чемпионов, Лиги Европы и многих чемпионатов в Европе в последнее время проходят без зрителей. Первенства и турниры в различных видах спорта приостановлены.

Коронавирус был выявлен в Китае в конце прошлого года. Заразились уже десятки тысяч человек по всему миру, несколько тысяч умерли. В Европе самая напряженная ситуация сложилась в Италии.

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