Игроки «Гремио» вышли на матч в масках в знак протеста Игроки бразильского клуба «Гремио» вышли на матч чемпионата штатов с «Сан-Луисом» в защитных масках, протестуя против проведения соревнований из-за коронавируса.

После игры, которая завершилась победой «Гремио» со счетом 3:2, ситуацию прокомментировал главный тренер команды Ренато Порталуппи.

– Мы надели маски, чтобы показать властям, что игроки – тоже люди. Мы не застрахованы от коронавируса, а смысла закрывать двери нет. Так болельщики будут в безопасности, а на тех, кто работает в футболе, наплевать. Весь мир остановился, так почему в бразильском футболе должно быть как-то иначе? – цитирует Порталуппи АР.

Отметим, что после поединка Бразильская конфедерация футбола сообщила о приостановке всех соревнований под своей эгидой, но чемпионаты штатов находятся вне ее юрисдикции.