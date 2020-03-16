Одион Игало: Никогда не предполагал, что буду выступать за «Манчестер Юнайтед» Нападающий «Манчестер Юнайтед» Одион Игало признался в том, что в детстве поддерживал манкунианскую команду.

– В детстве я очень сильно болел за «Юнайтед». Я старался смотреть каждый матч, если это получалось. До сих пор помню эти воспоминания. Мне нравились Энди Коул и Дуайт Йорк, они забивали много голов. Никогда не предполагал, что буду выступать за «Манчестер Юнайтед». Даже когда я играл в АПЛ за «Уотфорд», – цитирует Игало Goal.com.

Ранее стало известно, что китайский клуб, владеющий правами на 30-летнего нигерийца, готов продать игрока в «МЮ» за 17 миллионов евро. Главный тренер «красных дьяволов» Оле-Гуннар Сульшер впечатлен игрой форварда и готов дать добро на трансфер.

Игало перешел в английский клуб в последний день зимнего трансферного окна. Ранее нападающий выступал за «Уотфорд». В нынешнем сезоне на его счету четыре гола и один ассист в восьми проведенных встречах.

На данный момент «Манчестер Юнайтед» занимает пятое место в АПЛ, набрав 45 очков после 29 туров.