Эрик Байи: Наличие такого человека в клубе, как Сульшер, дает игрокам больше сил Защитник «Манчестер Юнайтед» Эрик Байи поделился впечатлениями от работы с главным тренером команды Оле-Гуннаром Сульшером.

– Он для нас как дядя. Наличие такого человека в клубе дает игрокам больше сил. Он всегда с тобой разговаривает, хорошо общается. Он наделяет вас уверенностью, а ведь каждый футболист проходит через моменты, когда он чувствует себя подавленным. Сульшер может заметить это, и когда он видит это, он сразу же подходит к вам и помогает, – цитирует Байи ESPN.

В нынешнем сезоне на счету 25-летнего ивуарийца всего шесть матчей во всех турнирах – защитник получил травму колена во время товарищеской игры с «Тоттенхэмом» (2:1), которая проходила в рамках предсезонного турнира.

Напомним, что Сульшер был назначен исполняющим обязанности главного тренера «МЮ» 19 декабря 2018 года. В марте того же года с ним подписал полноценный контракт на три года.

На данный момент «Манчестер Юнайтед» занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 45 очков в 29 турах. Также манкунианский клуб имеет шансы на победу в розыгрыше Лиги Европы. В первом матче 1/8 финала команда одержала разгромную победу над австрийским ЛАСКом (5:0).