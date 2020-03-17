«Валенсия» подтвердила новые случаи заражения коронавирусом - Советский спорт
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17 марта 2020 00:42ФутболТрофименко Кирилл

«Валенсия» подтвердила новые случаи заражения коронавирусом

За испанский клуб выступает российский игрок Денис Черышев.

Испанская «Валенсия» официально объявила, что коронавирусом заразились еще несколько человек из структуры клуба. Имена заболевших не разглашаются.

Ранее сообщалось, что заразились футболисты Эсекиэль Гарай,Эльяким Мангала и Хосе Гайя, а также тренер Пако Камараса и врач Хуан Альяга. Отец Дениса Черышева сообщал, что его сын в числе заболевших не числится.

Из-за эпидемии соревнования отменяются по всему миру. Многие матчи проходят без зрителей. Действуют и другие различные ограничения.

Коронавирус был выявлен в Китае в конце прошлого года. Заразились уже десятки тысяч человек по всему миру, несколько тысяч умерли. В Европе самая напряженная ситуация сложилась в Италии.

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