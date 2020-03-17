Полузащитник «Гента» Безус: Тесты на коронавирус в команде еще никто не сдавал Атакующий полузащитник «Гента» Роман Безус прокомментировал ситуацию внутри клуба в связи с пандемией коронавируса.

– Температуру ежедневно меряют на входе, но тесты на коронавирус еще никто не сдавал. Хотят сделать завтраки отдельными, чтобы не было много людей. Группами тренироваться – кто знает, какое решение примут, – цитирует Безуса Football Hub.

Напомним, что 29-летний украинец выступает за «Гент» с января 2019 года. В текущем сезоне на счету игрока 29 матчей, в которых он отметился семью голами и шестью ассистами. Его команда занимает второе место в турнирной таблице, набрав 55 очков.

Бельгия, наряду с другими европейскими странами, отложила национальный чемпионат из-за коронавируса.