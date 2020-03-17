«Барселона» готова расстаться с Умтити Защитник «Барселоны» Самюэль Умтити может покинуть команду ближайшим летом.

По информации Sport.es, руководство каталонского клуба недовольно частой травматичностью 26-летнего француза и готово отпустить его в другую команду. Также может быть продан соотечественник Самуэля – Клеман Лангле. Однако «Барселона» склоняется к тому, чтобы, в первую очередь, ушел Умтити.

За ситуацией вокруг защитника активно следит «Манчестер Юнайтед».

Напомним, Умтити перешел в «Барселону» в июле 2016 года из «Лиона» за 25 миллионов евро. С тех пор он сыграл в 114 матчах за клуб, забив два гола и отдав один ассист. В текущем сезоне на его счету 16 проведенных поединков.

Контракт француза с каталонской командой истекает летом 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 40 миллионов евро.