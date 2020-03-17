Полузащитник «Рубина» Ташаев приступил к тренировкам с мячом Пресс-служба «Рубина» сообщила о том, что полузащитник команды Александр Ташаев продолжает восстановление после травмы.

– На сегодняшней тренировке команды Саша выполнял упражнения с мячом, а также работал без него. Ждем возвращения, – говорится в сообщении.

Напомним, что 6 февраля 25-летний игрок был успешно прооперирован в Германии.

Ташаев был арендован «Рубином» в сентябре 2019 года у «Спартака». В нынешнем сезоне на его счету 12 матчей, в которых он не отметился результативными действиями.

На данный момент казанский клуб занимает 14-е место, набрав 23 очка после 22 туров.