Кубок африканских наций отменен - Советский спорт
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Матч-центр: вчера сегодня завтра Хроники коронавируса. Что отменили из-за пандемии? Онлайн
17 марта 2020 20:02ФутболТрофименко Кирилл

Кубок африканских наций отменен

Причина все та же — распространение пандемии коронавируса в мире.

Кубок африканских наций перенесен на неопределенный срок из-за коронавируса. Он должен был пройти в Камеруне с четвертого по 25 апреля.

Об этом на своем сайте сообщила Федерация футбола Камеруна. В Кубке африканских наций принимают участие только футболисты, которые выступают в Африке.

Коронавирус был выявлен в Китае в конце прошлого года. Заразились уже десятки тысяч человек по всему миру, несколько тысяч умерли. Самая сложная ситуация в Европе сложилась в Италии.

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