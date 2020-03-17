Кубок африканских наций отменен

Кубок африканских наций перенесен на неопределенный срок из-за коронавируса. Он должен был пройти в Камеруне с четвертого по 25 апреля.

Об этом на своем сайте сообщила Федерация футбола Камеруна. В Кубке африканских наций принимают участие только футболисты, которые выступают в Африке.

Коронавирус был выявлен в Китае в конце прошлого года. Заразились уже десятки тысяч человек по всему миру, несколько тысяч умерли. Самая сложная ситуация в Европе сложилась в Италии.