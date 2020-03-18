Массимо Каррера: Закрылись дома в Афинах, пока не знаю, когда смогу полететь в Италию Главный тренер АЕКа рассказал о ситуации с коронавирусом в Греции и на Апеннинах.

Бывший тренер московского «Спартака» Массимо Каррера в интервью «Матч ТВ» рассказал о ситуации с пандемией коронавируса в родной Италии и в Греции, где он сейчас работает.

Турнир греческой суперлиги приостановлен после 26 туров. Все сотрудники афинского АЕКа находятся на карантине, изолировавшись в своих домах и квартирах.

«Все хорошо, мы тут закрылись дома, – отметил Каррера. – Думаю, решение о переносе Евро-2020 было правильным, ведь игроки не могут нормально тренироваться, а значит, не могут и нормально подготовиться к соревнованиям. Последствия? Не знаю. Очень сложно сейчас что-то прогнозировать в такой ситуации. Поэтому давайте подождем и посмотрим, как будут развиваться события.

Проводим ли мы тренировки? Нет, я отдыхаю, проводим время дома. Мы вкусно едим, до вчерашнего дня еще можно было ходить на прогулки. Сейчас я сижу на террасе, любуюсь закатами, а они тут потрясающие. Сидим и ждем новостей. До конца месяца мы будем находиться тут в любом случае. Мы уже даже приноровились проводить тренировки по видеосвязи. Дали задание игрокам смотреть неудачные матчи и работать над ошибками. Пока нам сообщили, что тренировок не будет до 26 марта, поэтому мы ждем и надеемся, что скоро все разрешится.

Пока не знаю, когда я смогу полететь в Италию. Границы ведь закрыты. Жена и одна из дочерей находятся со мной, другая дочь сейчас в Милане и работает из дома, как и все. В Италии ситуация тяжелая. На мой взгляд, самая опасная проблема в том, что очень мало мест в больницах. Самое главное, когда ты выходишь из дома и разносишь вирус, госпитали не успевают принимать пациентов. Для моей нации это сейчас самый острый вопрос. Сейчас я понятия не имею, когда вернусь на родину. Мы не знаем, когда это все закончится, когда возобновится чемпионат. Но сначала нужно победить вирус, а потом уже думать об остальном».

АЕК после 26 туров занимает третье место в чемпионате Греции, набрав 51 очко. У лидера «Олимпиакоса» 66, а у ПАОКа – 59.