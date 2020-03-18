Врач «Локомотива»: Рекомендовали игрокам максимально ограничить контакты с любыми другими людьми Никита Карлицкий рассказал о том, какие методы принимаются в московском клубе в рамках борьбы с коронавирусом.

Врач московского «Локомотива» Никита Карлицкий в интервью Чемпионат.com рассказал о том, какие рекомендации получили игроки железнодорожников в связи с распространением COVID-19:

«Провели все необходимые разговоры с ребятами. Рекомендовали им максимально ограничить контакты с любыми другими людьми, меньше общаться. Есть рекомендация жить в режиме квартира – база – квартира. Всех просим не пользоваться общественным транспортом. Проводим дезинфекцию рук, всем раздали серьезные маски, которые в себя включают фильтр. Они защищают гораздо сильнее, чем обычные. На базе в них не ходим, потому что смысла нет. Но за пределами базы рекомендовано ходить в них. Каждый день проверяем температуру, спрашиваем, есть ли какие-то жалобы.

Лучшее средство сейчас – максимальная самоизоляция. Когда прилетали в Ростов, в аэропорту все ходили в масках, сразу после прилета все помыли руки. Есть игроки, которые переживают больше остальных. Но все переживают не за себя, а за близких. Все читают Интернет, в котором говорится, что люди нашего возраста переносят вирус безболезненно, как ОРВИ. Основная проблема – люди в возрасте, все думают о родителях. Ребята подходят, спрашивают, пытаются ограничить своих родственников в передвижении».

Чемпионат России был приостановлен после 22 туров до 10 апреля.