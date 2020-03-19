Гиггз и Невилл отдадут свои отели в бесплатное пользование медработникам

Гари Невилл и Райан Гиггз приняли решение отдать два своих отеля в Манчестере в бесплатное пользование сотрудникам Национальной службы здравоохранения Великобритании.
Одна из них находится возле стадиона «Олд Траффорд», где проводит домашние матчи «Манчестер Юнайтед», а другая – в центре города.
Вот, что рассказал Невилл в видеообращении на странице своих отелей в твиттере:
«Начиная с пятницы наши 176 кроватей будут заняты работниками Национальной службы здравоохранения и медицинскими работниками. Я думаю, что вся наша отрасль должна проявить солидарность не только с нашими сотрудниками в это непростое время, но и с теми, кто больше всего нуждается в жилье в ближайшие месяцы.
Мы рады, что пришли к соглашению. Это будет бесплатно, а наши сотрудники будут работать в гостиницах в обычном режиме. Медицинские работники смогут оставаться там бесплатно в течение следующих нескольких месяцев – они нуждаются в изоляции от членов семьи, на которых может повлиять происходящее».
A message from our co-owner Gary Neville. @GNev2 @GG_Hospitality pic.twitter.com/uy2rEfweho— Hotel Football (@hotelfootballuk) March 18, 2020
Невилл был помощником Роя Ходжсона в сборной Англии, а в сезоне-2015/16 неудачно тренировал «Валенсию». В данный момент бывший защитник «МЮ» работает экспертом на британском телевидении.
Гиггз с 2018 года тренирует национальную сборную Уэльса.