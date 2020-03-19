Кубок Либертадорес приостановлен до 5 мая из-за коронавируса Количество пострадавших от пандемии увеличивается с каждым днем.

Розыгрыш Кубка Либертадорес приостановлен до 5 мая из-за коронавируса.

Данное решение опубликовано на официальном сайте Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ).

«Южноамериканская конфедерация футбола, учитывая риск распространения коронавируса, решила приостановить розыгрыш Кубка Либертадорес до 5 мая 2020 года. Организация делает это в целях защиты здоровья футболистов, тренеров, делегатов, судей, официальных лиц, журналистов и болельщиков», - сказано в сообщении.

Напомним, 31 декабря власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Возбудителем этой болезни стал коронавирус 2019-nCoV.

За пределами КНР случаи заражения были выявлены более чем в 143 странах, включая Россию. По данным ВОЗ, в мире заразились более 200 тыс. человек, около 8 тыс. умерли. 11 марта вспышка заболевания признана пандемией.

В целях безопасности отменяются или переносятся на более поздний срок различные спортивные соревнования, отдельные мероприятия проходят без зрителей.