«Химки» тренируются на базе в штатном режиме (фото) РФС приостановил соревнования под своей эгидой с 17 марта по 10 апреля из-за коронавируса.

Футболисты подмосковных »Химок» продолжают подготовку к возобновлению чемпионата на своей базе.

Об этом сообщил генеральный директор клуба Василий Иванов.

«18 марта команда провела тренировку на «Родине». Дальше будем следить за ситуацией и ждать рекомендаций от Российского футбольного союза», - цитируют Иванова News.ru.

📸 Фотогалерея сегодняшнего занятия на «Родине» pic.twitter.com/PG3HkKFoWh — ФК Химки (@fc_khimki) March 18, 2020

«Химки» занимают второе место в турнирной таблице ФНЛ. После 27 туров команда набрала 54 очка, отставая от лидирующего «Ротора» на два очка.

Напомним, 31 декабря власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Возбудителем этой болезни стал коронавирус 2019-nCoV.

За пределами КНР случаи заражения были выявлены более чем в 143 странах, включая Россию. По данным ВОЗ, в мире заразились более 210 тыс. человек, около 8,5 тыс. умерли. 11 марта вспышка заболевания признана пандемией.

В целях безопасности отменяются или переносятся на более поздний срок различные спортивные соревнования, отдельные мероприятия проходят без зрителей.