«Химки» тренируются на базе в штатном режиме (фото)

Футболисты подмосковных »Химок» продолжают подготовку к возобновлению чемпионата на своей базе.
Об этом сообщил генеральный директор клуба Василий Иванов.
«18 марта команда провела тренировку на «Родине». Дальше будем следить за ситуацией и ждать рекомендаций от Российского футбольного союза», - цитируют Иванова News.ru.
«Химки» занимают второе место в турнирной таблице ФНЛ. После 27 туров команда набрала 54 очка, отставая от лидирующего «Ротора» на два очка.
Напомним, 31 декабря власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Возбудителем этой болезни стал коронавирус 2019-nCoV.
За пределами КНР случаи заражения были выявлены более чем в 143 странах, включая Россию. По данным ВОЗ, в мире заразились более 210 тыс. человек, около 8,5 тыс. умерли. 11 марта вспышка заболевания признана пандемией.
В целях безопасности отменяются или переносятся на более поздний срок различные спортивные соревнования, отдельные мероприятия проходят без зрителей.
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