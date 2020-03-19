Китайский клуб прекратил переговоры по Ракитичу из-за коронавируса Об этом сообщает Sport.es.

Неназванный китайский клуб больше года работал над переходом полузащитника «Барселоны» Ивана Ракитича.

Согласно источнику, представитель азиатской лиги отказался от сделки из-за угрозы распространения коронавируса.

Отмечается, что сам футболист не горит желанием переезжать в Китай. Он хотел бы вернуться в «Севилью», поскольку в одноименном городе живет его семья.

В текущем сезоне 32-летний хорват отыграл 31 матч и отдал 4 голевых паса. Его контракт в силе до 30 июня 2021 года.