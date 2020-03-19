Агент Погба: Хочу привезти своего клиента в «Реал»

Мино Райола, агент полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба, сообщил, что планирует этим летом оформить переход своего клиента в мадридский «Реал».
«Я уважаю этот клуб, и хочу привезти своего клиента в Мадрид. Это повод для гордости, потому что «Реал» – великая команда», – цитирует Райолу Marca.
Ранее сообщалось, что испанцы проявляют интерес к Погба, а также готовы рассмотреть вариант с трансфером Холанда.
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