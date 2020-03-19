БАТЭ сенсационно проиграл в первом туре

Многолетний лидер белорусского чемпионата БАТЭ неожиданно проиграл одному из аутсайдеров прошлого сезона «Энергетику-БГУ» со счетом 1:3.
Борисовчане в прошлом сезоне после многолетней гегемонии уступили первое место «Бресту». А вот теперь на старте чемпионата проиграли команде, занявшей 12-е место.
Игру из-за угрозы пандемии коронавируса посетило небольшое количество зрителей. Первенство Белоруссии пока решено не приостанавливать. Чемпионат этой страны стал последним в Европе, где проводятся матчи, и даже со зрителями.
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