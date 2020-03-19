Никита Чернов: Люди сошли с ума. Думают, что туалетная бумага их спасет Защитник «Крыльев Советов» прокомментировал ситуацию с распространением пандемии коронавируса.

Защитник самарских «Крыльев Советов» Никита Чернов скептически отнесся к вспышке коронавируса.

«Форму поддерживаю, как и все — либо в тренажерном зале, либо дома делаю какие-то упражнения. <...> Пустые полки? Люди просто сошли с ума. Они реально думают, что бумага туалетная их спасет? Народ сам делает так, чтобы был дефицит. А насчет вируса… Я к нему очень скептически отношусь. Тем более в России, или даже хотя бы в Москве, где на 12 млн человек меньше ста зараженных — это несерьезно. От ОРВИ больше умирает в день», — приводит Sport24 cлова Чернова.

Коронавирус был выявлен в Китае в конце прошлого года. Заразились уже десятки тысяч человек по всему миру, несколько тысяч умерли. В Европе самая напряженная ситуация сложилась в Италии.