Нобоа показал свою новую возлюбленную

Эквадорский полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа впервые показал девушку, с которой встречается после развода с русской женой.
Ее зовут Кевиам Казо, она также из Эквадора. Пара сделала совместные снимки во время самоизоляции футболиста в связи с коронавирусом и выложила снимки в Instagram.
Бывшей женой Нобоа была Ольга Романова, с ней он познакомился в Казани, когда выступал за «Рубин». У них два сына — Кристофер и Лукас. В августе 2018-го года пара развелась.
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