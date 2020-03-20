Нобоа показал свою новую возлюбленную Ранее эквадорец расстался с русской женой.

Эквадорский полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа впервые показал девушку, с которой встречается после развода с русской женой.

Ее зовут Кевиам Казо, она также из Эквадора. Пара сделала совместные снимки во время самоизоляции футболиста в связи с коронавирусом и выложила снимки в Instagram.

Бывшей женой Нобоа была Ольга Романова, с ней он познакомился в Казани, когда выступал за «Рубин». У них два сына — Кристофер и Лукас. В августе 2018-го года пара развелась.