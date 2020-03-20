Гари Невилл: Я не понимаю, как можно начать следующий сезон, не закончив этот Чемпионат Англии приостановлен из-за коронавируса.

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Гари Невилл считает, что матчи текущего сезона необходимо доиграть.

«Сценарий судного дня для футбола заключается в том, чтобы не закончить все матчи в этом сезоне. Я не понимаю, как можно начать следующий сезон, не закончив этот. Если бы футболистам пришлось играть каждый день в течение девяти дней, они бы это сделали — был бы такой фестиваль футбола, где все закончилось бы за две недели. Это было бы захватывающе и могло бы вернуть радость народу», — сказал Невилл в эфире Sky Sports.

Напомним, чемпионат Англии, как и большинство других европейских чемпионатов, приостановлен из-за коронавируса.

Вчера пресс-служба английской премьер-лиги сообщила, что возобновление сезона перенесли с 3 на 30 апреля.

До сих пор не исключен вариант, при котором чемпионат не будет доигран.