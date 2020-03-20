Пеле: Роналду является лучшим игроком в современном футболе По мнению бразильца, Криштиану лучше Месси.

Легендарный бразильский футболист Пеле рассказал, кого считает лучшим игроком современности.

«Думаю, в современном футболе лучшим является Криштиану Роналду, он самый стабильный. Хотя, конечно, не стоит забывать и о Месси. Лучший в истории? Сложный вопрос. Нельзя забывать о Зико, Роналдиньо, Роналдо… В Европе выступали Кройф и Беккенбауэр. Но я думаю, что Пеле был лучше их всех. Почему? Потому что всех их сравнивали со мной», — цитирует Пеле A Bola со ссылкой на ютуб-канал Pilhado.

Напомним, Роналду выступал за такие команды, как «Спортинг», «Манчестер Юнайтед», «Реал» и «Ювентус».

Португалец выигрывал Лигу чемпионов (пять раз), чемпионат Англии (трижды), чемпионат Испании (дважды), чемпионат Италии и множество других турниров.

В составе сборной Португалии Криштиану стал чемпионом Европы в 2016 году.

Роналду является пятикратным обладателем «Золотого мяча».