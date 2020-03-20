Ракитич отказал «Ювентусу». Он хочет вернуться в «Севилью» Об этом сообщает Sport.es.

Хавбек «Барселоны» Иван Ракитич решил покинуть каталонский клуб летом 2020 года.

Согласно источнику, он получил выгодное предложение от «Ювентуса», но решил отказаться от переезда в Италию по семейным причинам.

К слову, чемпион серии А договорился о его трансфере за 45 млн евро и предложил игроку повышение зарплаты, но тот был непреклонен.

Отмечается, что хорватский полузащитник планирует вернуться в «Севилью», чьи цвета он защищал с 2011 по 2014 год.

В текущем сезоне 32-летний Ракитич провел за «Барселону» 31 матч и отдал 4 голевых паса.